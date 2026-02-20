Un’operazione lampo condotta dai Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Benevento, ha portato all’identificazione e alla denuncia di quattro persone – tre uomini e una donna – ritenute responsabili di una sofisticata frode ai danni di un cittadino della provincia di Benevento. La vittima, un uomo residente nella Valle Telesina, è stata agganciata attraverso il collaudato schema del falso allarme bancario con il metodo chiamato “vishing”. Secondo quanto ricostruito dai militari, i malviventi avrebbero contattato l’uomo spacciandosi per operatori di Poste Italiane.

