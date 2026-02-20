Dazi: Renzi, ‘dove sono finiti i galoppini di Trump? Meloni zitta anche stavolta?’

Roma, 20 feb (Adnkronos) – “Donald Trump ha imposto i dazi violando la legge americana: lo ha stabilito la Corte Suprema. Sotto il profilo giuridico è una sentenza fondamentale. Ma sotto il profilo politico: dove sono finiti tutti i MAGA? Dove sono quelli che dicevano che i dazi sono una opportunità? Dove sono finiti i galoppini di Trump? Giorgia Meloni sta zitta anche stavolta o troverà il coraggio finalmente di fare gli interessi della Nazione e non gli interessi di Trump?”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.

