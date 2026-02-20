Dazi: Parrini, ‘Corte ci ricorda separazione poteri, Meloni attaccherà giudici Usa?’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la maggior parte dei dazi imposti da Trump. Serviva la copertura di una legge del Congresso e lui non l’aveva”. Lo scrive in un post su Facebook il senatore dem Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.

“La decisione è clamorosa. Ci ricorda l’importanza della separazione dei poteri nella democrazia costituzionale: il potere giudiziario sanziona il potere esecutivo se quest’ultimo, come ha fatto Trump, calpesta il potere legislativo. Ovviamente la reazione di Trump è in perfetto stile trumpista: ha attaccato i giudici definendo una vergogna la loro pronuncia. Delegittimare i giudici se emettono una decisione sgradita è quello che la destra radicale ama fare ovunque. Italia compresa. Vediamo se Giorgia Meloni stasera farà un video per attaccare i giudici americani. Speriamo di no: è suo dovere difendere gli italiani, non Trump”.