Dazi: Braga, ‘Meloni se la prenderà con toghe rosse della Corte Suprema?’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “La decisione della Corte Suprema statunitense, che ha richiamato l’amministrazione al rispetto della Costituzione, conferma un principio fondamentale: nessun leader è al di sopra delle regole. Le misure commerciali volute da Trump sono illegittime”. Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“Ora è il momento della chiarezza. Giorgia Meloni intende continuare a giustificare scelte che penalizzano le nostre imprese e mettono a rischio posti di lavoro, oppure vuole finalmente tutelare l’interesse nazionale? Nel video di stasera chiederà alle toghe rosse della Corte suprema di presentarsi alle elezioni?”.