Siamo al momento decisivo della stagione. Lo dice il calendario, si percepisce nell’aria, lo avvertono anche i protagonisti chiamati a scendere in campo e a mantenere in alto il Benevento in vista del rush finale.

La formazione giallorossa può approcciare alla fase cruciale del campionato con un vantaggio di cinque punti rispetto alla principale concorrente, quel Catania che con il successo nel recupero con il Trapani è riuscito a ridurre le distanze dalla battistrada. Risultato che può essere anche un monito per la Strega, ammesso che avesse bisogno di avvertimenti: non sono possibili distrazioni, perché dietro c’è chi è pronto ad approfittare di ogni passo falso, di ogni minima concessione. Il Benevento non vuole farne. La truppa di Floro Flores sa che l’epicentro della lotta per la promozione sarà lo scontro diretto del 5 marzo al ‘Vigorito’, ma sa anche che prima di quel faccia a faccia ci sono altre due giornate da affrontare e che dunque gli scenari possono ancora mutare.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia