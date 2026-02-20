I tentativi del sindaco di Airola Vincenzo Falzarano di fare il “pompiere” rispetto alla vicenda della chiusura-trasferimento del Centro di Igiene mentale di Airola (direzione Puglianello) si infrangono sugli interrogativi che, da più parti, piovono dal territorio. Rispetto alle dichiarazioni del Primo Cittadino, in particolare, che aveva sottolineato il dato temporaneo dello spostamento, arriva la riflessione di Diego Ruggiero, vertice locale del Pd “Non capisco. Mi pare ‘a guerra ri puveriell’ – fa presente il medesimo – Il sindaco, maltrattato dal’Asl, se la prende con i suoi concittadini giustamente spiazzati per la perdita di un servizio”.
