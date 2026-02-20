Il dibattito, nonostante un voto di primavera non lontanissimo (alle urne si andrà il 24 e il 25 maggio), stenta a decollare. C’è stata qualche schermaglia, ma centrata principalmente su un tema di grosso rilievo come la realizzazione dell’elettrodotto, che di certo farà discutere anche dopo le amministrative.

Gli attori protagonisti della tornata si possono indovinare, ma si muovono tutti sotto traccia. E’ frenetica un’attività fatta di riunioni, “porta a porta”, ma anche di primi impegni e promesse agli elettori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia