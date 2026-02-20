Una lunga storia d’amore che sfocia in una nuova passione, nel momento più importante dell’anno. Sarà esodo giallorosso al “Tonino D’Angelo” di Altamura: polverizzati in pochi giorni gli oltre 900 tagliandi destinati ai tifosi della Strega per il settore ospiti. Un sold-out che non è bastato per contenere la voglia di Benevento dei sanniti: a ruba anche i biglietti della tribuna, perché nemmeno lì mancherà il supporto costante dei cuori giallorossi.

