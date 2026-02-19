Settantasette giovani futuri medici, un campus moderno nel cuore di Benevento e una collaborazione istituzionale che sta già cambiando il volto della formazione universitaria nel Sud Italia. Si è aperto il secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico – MedTec, la replica sannita del percorso dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ospitata nelle aule rinnovate del Polo didattico di via delle Puglie dell’Università degli Studi del Sannio.

MedTec è un corso innovativo, che combina la preparazione clinica tradizionale con competenze tecnologiche all’avanguardia. I medici che formerà saranno capaci di dialogare con ingegneri, informatici, data scientist, e di partecipare attivamente allo sviluppo delle tecnologie sanitarie del futuro.

