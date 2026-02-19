Telese – Antiche Terme Jacobelli, domani la riapertura

A distanza di un anno esatto dall’avvio dei lavori di restauro e restyling, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento consegnerà il complesso monumentale delle Antiche Terme Jacobelli all’amministrazione comunale per la riapertura al pubblico. Dopo dodici mesi, segnati da interventi di recupero, rinvii e lavori di riqualificazione, domani 20 febbraio il polmone verde di Telese Terme tornerà finalmente fruibile alla comunità.

L’apertura ufficiale è prevista alle ore 17:30, preceduta da una conferenza stampa inaugurale. La cerimonia sarà introdotta dal sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. Interverranno inoltre Giuseppe Schiavone, progettista e direttore dei lavori, Luigi Onofrio Pastore, responsabile unico del progetto, e il soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Mariano Nuzzo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia