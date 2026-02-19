E’ stata la convenzione tra il Comune di Benevento e la TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana cittadina. “Si tratta – così il sindaco Clemente Mastella e l’assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa – di un passaggio strategico, frutto di un lavoro durato tre anni, avviato in una fase in cui la città era priva di un Piano della Sosta e di una mappatura aggiornata degli stalli”. Tra le prime novità annunciate, la riapertura definitiva del parcheggio di Porta Rufina, rimasto a lungo inutilizzato. Prevista anche la riqualificazione del parcheggio del Pomerio: sicurezza rafforzata con videosorveglianza moderna, illuminazione potenziata, sistemi anti-intrusione e controllo h24, oltre a gestione digitalizzata e nuovi sistemi di pagamento anche per le strisce blu in tutta la città.

