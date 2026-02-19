L’uno per l’altro, seguendo l’andamento giallorosso. Due momenti di forma differenti, all’opposto rispetto alla prima fase di stagione. Ma che scandiscono il percorso di crescita del Benevento e la prospettiva sannita da vetta, alimentata anche dai loro gol. Da una parte Francesco Salvemini, dall’altra Marco Tumminello: 18 gol in due, perfettamente distribuiti nei rispettivi momenti di forma. C’è stata una Strega totalmente dipendente dalle giocate e dalle firme dell’ex Cerignola, vero e proprio trascinatore giallorosso nella prima metà di stagione, fino all’infortunio accusato contro il Catania. Il tutto mentre l’attaccante di Erice ricominciava a correre post infortunio con, negli occhi, la voglia di ritagliarsi il suo posto in giallorosso. In 11 partite Salvemini è riuscito a mettere a segno 8 gol firmando partite pesantissime.

