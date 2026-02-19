Scuole chiuse a Benevento nella giornata di venerdì 20 febbraio. Questa la decisione del sindaco Clemente Mastella.

Il primo cittadino, vista l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per pioggia e forti raffiche di vento, con apposita ordinanza ha stabilito la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio Statale di Musica “N. Sala” e le Università (che si determineranno autonomamente); della villa comunale e dei parchi cittadini; del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli opera. Contestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento