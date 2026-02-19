Morto Sergio Sacchi, il direttore artistico del Club Tenco aveva 78 anni

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – Architetto di professione, ‘agitatore culturale’ per vocazione, Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Premio Tenco, è morto improvvisamente oggi all’età di 78 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato questa sera dal Direttivo del Club Tenco, che lo ricorda come “una intelligenza guizzante, geniale e, come tutte le intelligenze geniali, segnata da una vena di simpatica follia.

Sacchi era “l’ultimo dei Rambalderos ancora nel Club Tenco. L’ultimo cioè di quei ragazzi che Amilcare Rambaldi – il fondatore del Club – aveva voluto accanto a sé fin dall’inizio per dar vita alla sua creatura. Dentro la associazione, Sergio ha sempre rappresentato l’ala creativa, facendosi promotore di molte intelligenti iniziative discografiche ed editoriali, anche grazie alle quali ha saputo e voluto costruire attorno al Club una solida rete di amici dalla più diversa provenienza: cantautori soprattutto, discografici, ma anche intellettuali di varia estrazione e formazione in qualche modo appassionati o legati alla canzone d’autore, artisti dei vari campi: dalla pittura al fumetto. Storica -si legge in una nota- la sua amicizia col compagno d’avventure Sergio Staino. A sua volta, aveva fondato a Barcellona l’associazione ‘Cose di Amilcare’, la filiale iberica del Tenco”.

Sacchi era diventato direttore artistico del Club Tenco nel 2017 ed è stato il principale artefice del rilancio e del rinnovamento della vita dell’associazione, “convincendo i colleghi del Direttivo a impostare le attività del Club lavorando per progetti e dedicando ogni edizione della annuale Rassegna della Canzone d’autore ad un tema, nell’affrontare il quale la canzone fosse utilizzata come strumento di analisi e di approfondimento”.

Nato a Milano nel 1948, laureato in architettura, Sergio Secondiano Sacchi nel 1973 era entrato nel Direttivo del Club Tenco. Ha collaborato a Musica e Dischi, Tango, Linus, Smemoranda. Ha curato dischi monografici su Che Guevara e le edizioni italiane di dischi di Luís Llach, Pi de la Serra, Vladimir Vysotskij, Pablo Milanés; ha tradotto e prodotto dischi dedicati a Vladimir Vysotskij, Pablo Milanés, Joaquin Sabina, Georges Brassens. È autore di libri+cd – come Roba di Amilcare e Quelle piccole cose – e di una dozzina di pubblicazioni. Ha curato con Stefano Senardi I miei amici cantautori di Fernanda Pivano e – con altri, per Editrice Zona – tutti i Libri del Club Tenco.