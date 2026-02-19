“La scelta del candidato sindaco del centrosinistra per Benevento 2027 dovrà avvenire con il sistema delle primarie, primarie di coalizione, autentico strumento di democrazia, di partecipazione popolare e di contrasto all’assenteismo”.

E’ l’unico strumento di individuazione di colui che dovrà guidare la coalizione alle amministrative dell’anno prossimo. Ne è talmente convinto Civico22, da aver già stipulato con il Partito democratico un accordo in tal senso. Primarie, a parere di Angelo Moretti, da effettuare all’interno del campo largo. Probabilmente, non è il momento più adatto per porre la questione, soprattutto dopo che alcuni soggetti dello schieramento, come Avs e Avanti-Psi, hanno stretto alleanza con alcuni sindaci dissidenti ma comunque tesserati del Patito democratico. Ma, dopo le elezioni provinciali di fine mese, il clima obbligatoriamente tornerà sereno e la proposta di Moretti va comunque in direzione del campo largo.

