Mo: Provenzano, ‘governo metta fine a umiliazione Club of peace di Trump’

Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Trump ora pretende che il suo “club of peace”, un’organizzazione privata di cui è padrone assoluto, addirittura “vigili” sull’operato delle Nazioni Unite. Una vergogna che avviene con il plauso di Orban e la silenziosa complicità del governo italiano”. Lo dice Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd.

“Il nostro ruolo, insomma, sarebbe quello di “osservare” chi dovrebbe “vigilare” sul mondo. E magari applaudire. Meloni e Tajani mettano fine a questa umiliazione, essere spettatori di un attacco pericoloso ai principi dell’ordine globale. E riportino l’Italia dove deve stare, con i grandi Paesi europei, fedele alla Costituzione italiana e non alla dottrina Trump”, aggiunge Provenzano.