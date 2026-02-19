Milano-Cortina: La Russa, ‘bene Fiera Milano per impianto sport su ghiaccio’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Sono davvero felice che la Fondazione Fiera Milano abbia deciso di rispondere positivamente alle diverse sollecitazioni, a cominciare dalla mia, mettendosi a disposizione per individuare una soluzione affinché Milano, anche dopo le Olimpiadi, possa dotarsi di un impianto per gli sport su ghiaccio, dall’hockey al pattinaggio. Si tratta di una decisione importante per la città e per i tanti appassionati di questi sport”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Ringrazio il presidente Giovanni Bozzetti -aggiunge- e tutti coloro che saranno parte attiva per dotare Milano di un impianto che manca da molti anni”.