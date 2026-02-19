Approvato con delibera della direttrice generale dell’Asl, Tiziana Spinosa, la ‘Direttiva sugli obiettivi strategici”, alla stregua della vigente normativa, per un articolato programma di rilancio dell’azione aziendale su bisogni della salute a partire da rilancio copertura vaccinale. Per vaccinazione antinfluenzale nell’anziano, si punta ad un incremento della copertura vaccinale sino all’ottenimento di un valore compreso almeno tra il 60 e il 75%. Ed ancora, altri obiettivi riguardano l’incremento della percentuale di unità locali controllate e l’incremento del valore percentuale sino alla soglia di copertura 2,5% e 5%.

