A dicembre una escalation di furti aveva spinto il sindaco Mimmo Vessichelli a invocare l’attivazione del protocollo per i controlli di vicinato, e un rafforzamento del monitoraggio da parte delle forze dell’ordine per arginare un fenomeno che si ripresenta a ondate. Non solo a Paduli. Pietrelcina e Pago Veiano – solo per restare ai ‘vicini’ – hanno fatto i conti in diverse occasioni con una recrudescenza della problematica. E lo scorso dicembre abbiamo contato un numero preoccupante di casi sul territorio padulese. Ora i nuovi episodi che tornano a scuotere la comunità, in un’area rurale poco distante dal centro urbano.

