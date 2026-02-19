Iran: Lavrov, ‘gravi conseguenze nella regione in caso di attacco Usa’

Mosca, 19 feb. (Adnkronos) – Qualsiasi nuovo attacco statunitense contro l’Iran avrebbe gravi conseguenze. Lo ha detto alla televisione saudita Al-Arabiya il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, invitando alla moderazione e a trovare una soluzione che consenta a Teheran di perseguire un programma nucleare pacifico. “Le conseguenze non sono buone. Ci sono già stati attacchi contro l’Iran su siti nucleari sotto il controllo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Da quanto possiamo giudicare, c’erano rischi reali di un incidente nucleare”, ha detto Lavrov nell’intervista.

“Sto osservando attentamente le reazioni nella regione da parte dei paesi arabi e delle monarchie del Golfo. Nessuno vuole un aumento della tensione. Tutti capiscono che si tratta di giocare col fuoco”, ha detto ancora Lavrov, aggiungendo che l’inasprimento delle tensioni potrebbe vanificare i passi positivi compiuti negli ultimi anni, tra cui il miglioramento delle relazioni tra l’Iran e i paesi vicini, in particolare l’Arabia Saudita.