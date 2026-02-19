Gb: Bbc, ‘Andrew può restare in carcere fino a 96 ore prima che accusa sia formalizzata’

Londra, 19 feb. (Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor può essere trattenuto in carcere fino a un massimo di 96 ore. Lo ha detto alla Bbc l’esperto criminologo Danny Shaw, aggiungendo che nella maggior parte dei casi i sospettati vengono trattenuti per 12 o 24 ore e poi vengono accusati o rilasciati in attesa di ulteriori indagini.

Andrew verrà messo in “una cella in una stanza di detenzione” con solo “un letto e un bagno”, dove aspetterà fino al suo interrogatorio con la polizia. Shaw afferma che “non gli verrà riservato alcun trattamento speciale”.