Gb: arresto Andrew, re Carlo, ‘legge deve fare suo corso’

Londra, 19 feb. (Adnkronos) – “Voglio dirlo chiaramente: la legge deve fare il suo corso”. Così, in una dichiarazione, re Carlo in merito all’arresto del fratello. “Ho appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di condotta illecita nell’esercizio della sua carica pubblica – prosegue il sovrano – Quello che seguirà sarà un processo completo, equo e corretto attraverso il quale questa questione verrà indagata nel modo appropriato e dalle autorità competenti. Come ho già detto in passato, (le autorità) hanno il nostro pieno e sincero sostegno e la nostra cooperazione. Poiché questo processo è in corso, non è opportuno per me commentare ulteriormente la questione. Nel frattempo, la mia famiglia e io continueremo a svolgere il nostro dovere e a servire tutti voi”.