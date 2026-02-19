Francia: Lupi, ‘sopresi da Macron, caso Quentin interroga tutte le democrazie’

Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Il brutale omicidio di Quentin Deranque è sicuramente un affare interno francese, ma interroga tutte le coscienze democratiche occidentali per la diffusione di un clima d’odio e di intolleranza che sta erodendo progressivamente gli spazi di confronto politico. Siamo quindi sorpresi per le parole del presidente francese Macron nei confronti del governo italiano e ribadiamo un concetto che dovrebbe valere per tutte le nazioni europee: non ci si salva da soli e contrastare insieme la diffusione della violenza politica è un passo importante per rendere l’Europa più forte e coesa”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.