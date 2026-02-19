Caso Garlasco: difesa Sempio fa consulenza su scontrino e consegna ticket originale

Milano, 19 feb. (Adnkronos) – La difesa di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno consegnato in Procura a Pavia una consulenza per accertare l’originalità dello scontrino del parcheggio di Vigevano che rappresenta ‘l’alibi’ del 37enne indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Di quello scontrino Sempio parlò in un interrogatorio – la domanda fu posta dopo un anno dal delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco – e oggi l’originale è stato consegnato dai legali ai pm che non credono alla versione fornita dall’indagato.