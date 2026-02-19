Il Comune di Buonalbergo ordina alla Provincia di Benevento di tagliare i pini pericolanti che si trovano a ridosso di un edificio di proprietà comunale.

Si tratta del complesso sito in via Cappella, dove, nelle immediate adiacenze vi sono delle porzioni di terreno di proprietà dell’amministrazione provinciale di Benevento.

È qui che insistono diversi alberi di alto fusto, pini nello specifico, alcuni dei quali risultano essere inclinati in direzione della proprietà comunale e in particolare verso il muro di recinzione di pertinenza dell’edificio.

Il sindaco Michele Gambarota, spiega che già in passato alcuni alberi presenti nell’area sono stati abbattuti in quanto ritenuti pericolosi per la pubblica e privata incolumità, a conferma della concreta pericolosità della situazione.

