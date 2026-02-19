Il conto alla rovescia è iniziato e il Benevento alza i giri del motore. C’è da preparare la trasferta di Altamura, dove al seguito ci saranno circa mille tifosi giallorossi: un numero che al tempo stesso inorgoglisce e responsabilizza la Strega, vogliosa più che mai di ritrovare la vittoria dopo la frenata di domenica, per continuare la marcia spedita verso il traguardo e regalare così una giornata indimenticabile ai supporter presenti al ‘Tonino D’Angelo’. Un primo assaggio dell’entusiasmo che si respira in città si è avuto anche ieri mattina, quando è stata nutrita la presenza di tifosi all’allenamento a porte aperte, svolta al centro sportivo ‘Avellola’.

