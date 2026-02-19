“È del tutto inutile e strumentale alimentare polemiche su una questione che, nei fatti, è già stata chiarita. Il trasferimento temporaneo delle attività presso la struttura di Puglianello rappresenta una soluzione provvisoria, necessaria per garantire continuità ai servizi senza alcuna interruzione per i cittadini”. A gettare acqua sul fuoco sulla vicenda dello spostamento del Centro di salute mentale è stato lo stesso sindaco di Airola Vincenzo Falzarano, chiarendo come quello registratosi non è da intendersi come un trasferimento sine die ma una mera parentesi.

