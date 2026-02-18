Un intervento complesso e di non semplice esecuzione ingegneristica quello relativo all’implementazione del prefabbricato modulare a forte caratterizzazione antisismica per il nuovo complesso edilizio delle scuole ‘Torre’ e ‘Sala’, rispetto al quale il termine entro cui concludere l’opera incombe sempre di più. Elemento emergente nelle ultime ore la collocazione di alcuni moduli di colonne cementizie che tendenzialmente delineano il perimetro del nuovo campus scolastico.
