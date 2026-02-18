Sono diversi i temi di rilievo affrontati ieri mattina dal Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio, chiamato ad approvare il bilancio di previsione.

Tuttavia spicca sugli altri argomenti una voce inserita tra i documenti della programmazione economica: l’acquisto di Palazzo dell’Aquila, storico edificio di Ginestra.

I lavori nell’aula di via Mazzini si sono aperti ieri mattina, intorno alle 9.30, con l’esame del Documento unico di programmazione e della relativa nota di aggiornamento.

