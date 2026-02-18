Riforme: Richetti, ‘premierato fermo, governo non giochi con istituzioni’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Il premierato era stato presentato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni come la madre di tutte le riforme; ma ad oggi risulta fermo in commissione da oltre 20 mesi. Il governo non giochi con le istituzioni e dica agli italiani come intende proseguire anche con la riforma della legge elettorale”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, nel corso del question time con la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Alberti Casellati.

“Con la ministra Casellati – ha proseguito Richetti – mi unisce l’idea di sacralità delle parole dette in Parlamento. Siamo nell’ultimo anno di legislatura e rischiamo di arrivare alle elezioni con una forma di governo repubblicana, mentre il Parlamento approva una riforma che altera i contenuti di quell’assetto istituzionale. Il punto è chiaramente politico; alcuni commentatori parlano di premierato fermo su un binario morto. Lascerei a Salvini la promessa tradita della abolizione della legge Fornero e a Meloni quella di abolire le accise sui carburanti. Non vorrei che alla ministra Casellati venga imputata la riforma del premierato che non vedremo mai”.