Un esito che era apparso scontato già nei giorni scorsi, dopo la morte del 68enne vittima di un violento pestaggio. Ora, per il 38enne responsabile della brutale aggressione, si sono aperte le porte del carcere: accusato non più di lesioni gravissime, ma di omicidio preterintenzionale.

L’incarcerazione è stata eseguita ieri, a seguito dell’aggravarsi della posizione giudiziaria dell’uomo, individuato come autore del violento pestaggio già lo scorso 24 gennaio, ai danni di un 68enne, poi morto dopo venti giorni di agonia in ospedale.

