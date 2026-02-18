Si torna in classe e si torna al pasto caldo. Dopo che l’Asl ha revocato la sospensione dell’attività nel centro di cottura per la ristorazione collettiva alla ditta Siristora Food Global Service srl con sede operativa a Beltiglio di Ceppaloni.

Il sopralluogo effettuato nella mattinata di ieri, ha sortito esito positivo: gli inviati dell’Azienda sanitaria hanno potuto constatare la veridicità della comunicazione inviata dalla ditta che gestisce la mensa scolastica nelle scuole del Comune di Benevento ed in altri Comuni come Montesarchio e Ceppaloni, nelle cui scuole era stato necessario servire un panino in luogo del pasto caldo nella giornata di venerdì. L’Asl aveva bloccato la lavorazione dei pasti a causa del malfunzionamento dell’impianto di approvvigionamento dell’acqua calda alle idonee temperature (45 gradi invece che 60). La Siristora Food & Global Service srl ha poi comunicato la risoluzione della “grave/maggiore” non conformità con ripristino della fornitura di acqua calda alle idonee temperature.

