L’amministrazione comunale accelera sulla manutenzione delle strade del capoluogo. È stato infatti predisposto il programma tecnico di fattibilità per una serie di interventi urgenti, la cui copertura finanziare è garantita da mutui già accesi con la Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di somme già concesse, in attesa di essere sbloccate: una volta completato questo passaggio, sarà possibile procedere con la progettazione esecutiva. La previsione di spesa, approvata con delibera di Giunta comunale, riguarda lavori per 415 mila euro.

