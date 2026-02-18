Risultato importante quello raggiunto dall’amministrazione comunale di Frasso guidata dal sindaco Pasquale Viscusi, che grazie ai fondi intercettati dal Pnrr restituisce ai piccoli frassesi un edificio scolastico all’avanguardia in termini di adeguamento sismico, efficientamento energetico, igiene e sicurezza, e assenza di barriere architettoniche. Erano questi gli obiettivi previsti dal “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” inserito nel Pnrr (Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 3.3).

I lavori sono stati completati entro la scadenza stabilita. Durante la loro esecuzione gli studenti hanno continuato le attività scolastiche nel plesso di Piazza Mercato. E domani, 19 febbraio, faranno finalmente ritorno nella sede ristrutturata dell’ICS Leonardo da Vinci plesso “San Giovanni Bosco”, in corso Amedeo Calandra.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica hanno previsto una cerimonia di inaugurazione alla quale presenzieranno autorità, figure istituzionali, professori, studenti e la deputata e sottosegretaria di Stato del ministero dell’Istruzione e del Merito On. Paola Frassinetti.

