Famiglia: Ciani, ‘maggioranza blocca sostegni ai genitori’

Roma, 18 feb (Adnkronos) – “Oggi in Commissione Affari sociali (XII) la maggioranza ha espresso parere contrario alla Proposta di legge che prevede l’incremento dell’indennità di maternità e l’introduzione di un congedo paritario per il padre, un testo firmato da tutti i gruppi di opposizione. Mi spiace molto: è inutile parlare e sparlare di natalità e famiglia se poi si boccia, senza nemmeno entrare nel merito, una proposta concreta e di buon senso che migliorerebbe davvero la vita quotidiana delle persone”. Lo dice Paolo Ciani, vicecapogruppo Pd-Idp alla Camera e segretario di Demos, a margine dei lavori della Commissione XII.

“Sostenere la genitorialità non significa fare annunci o slogan: significa mettere i genitori nelle condizioni di scegliere senza essere penalizzati. Aumentare l’indennità di maternità e rendere più equilibrato il congedo tra madre e padre vuol dire proteggere il lavoro, ridurre le disuguaglianze, favorire la condivisione delle responsabilità familiari e dare un segnale chiaro alle giovani coppie”, prosegue Ciani.

“Il parere negativo della maggioranza è un’occasione persa e un messaggio sbagliato al Paese. Continueremo a insistere perché la tutela della maternità e la parità nei congedi non sono bandiere ideologiche: sono strumenti essenziali per una società più giusta e per politiche familiari finalmente credibili”, conclude.