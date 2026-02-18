Disservizi nel Fortore, la proposta del sindaco di Foiano: “Una conferenza per gestire criticità”

Solo nella serata di lunedì l’afflusso idrico da parte di Molise acque è stato ripristinato, dopo molte due giorni di disservizio per i Comuni del Fortore serviti dall’acquedotto molisano.

Si pone fine, così, al fine settimana nero per il Comprensorio, che ha visto molti Comuni anche senza la fornitura del gas.

Sul punto ha deciso di intervenire il sindaco di Foiano Giuseppe Ruggiero, che ha voluto sottolineare la difficoltà per i cittadini di vivere con questo tipo di disservizi.

