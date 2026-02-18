Chi ha detto che TikTok è solo per il trash? C’è anche @_mrpiano_, nel curriculum una laurea in pianoforte e 730 mila followers sulla piattaforma più popolare del pianeta. Tra parentesi: 9,3 milioni di ‘mi piace’. 27 anni, nato e cresciuto a Cerreto, dove è anche membro del Forum dei Giovani, e laureatosi al conservatorio Nicola Sala di Benevento, Mario Del Vecchio ha tanto talento e, qualche anno fa, l’intelligente idea di mostrarlo al grande pubblico di TikTok.

