Un blitz sostanzialmente fulmineo che si è consumato, come da attuali evidenze, senza preavviso e senza interlocuzione alcuna. Il Centro di salute mentale di Airola, servizio di competenza dell’Azienda sanitaria locale, ieri mattina ha chiuso i battenti nella cittadina caudina – destinazione Puglianello – causa presunte inadeguatezze nella struttura. Cosa che ci potrebbe anche stare, in via del tutto ipotetica. Il problema è che tutto è avvenuto senza preavviso e senza comunicazione alcuna all’Ente comunale o ai pazienti che, di fatto, questa mattina hanno impattato contro la cruda novità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia