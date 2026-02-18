Sarà un esodo d’altri tempi, un’invasione massiccia da parte di un popolo che non vuole assolutamente smettere di sognare. Al seguito del Benevento nella trasferta di Altamura ci saranno mille tifosi giallorossi: un numero sorprendente, sbalorditivo che testimonia la voglia dei supporter sanniti di essere al fianco della squadra nel momento decisivo della stagione e, al tempo stesso, la capacità di Maita e compagni di riaccendere l’entusiasmo della gente. Tutto è successo nel giro di poche ore: ne sono servite esattamente 19 per far registrare il sold out nel settore ospiti dello stadio ‘D’Angelo’. Stavolta, i tifosi della Strega si sono mossi con largo anticipo per mettersi in tasca un biglietto e tanti sono rimasti a mani vuote, spiazzati da questo lampo pieno di romanticismo che si è tradotto in assalto alle rivendite, oltreché al sito internet del circuito autorizzato alla vendita.

