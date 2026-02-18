È tutta una questione di rimonte, riuscite o subite. Il confronto tra Benevento e Catania si gioca lì, tra le fotografie dei rispettivi campionati e i punti.

Quelli persi per strada dai rossazzurri, bravi nell’indirizzare la gara nel verso giusto per poi vedere il lavoro compiuto sgretolarsi alla prima fragilità. E quelli guadagnati invece dalla Strega rincorrendo avversario e punteggio, in una corsa anche contro sé stessi e il tempo per assicurarsi il massimo pur dovendo moltiplicare gli sforzi.

C’è un dato che accende più di un campanello d’allarme in casa Catania nella rincorsa, furiosa, al Benevento. Ed è quello delle rimonte subite: dalle 19 partite in cui la squadra di Toscano è riuscita a portarsi in vantaggio sono arrivate 15 vittorie ma anche 3 pareggi e 1 sconfitta, scenari che hanno evidenziato un regalo di 9 punti lasciati per strada.

Problemi di gestione per i rossazzurri soprattutto in trasferta, perché le 4 gare in cui Caturano e compagni hanno sperperato quanto costruito in partita sono andate in scena tutte lontano dal “Massimino”.

