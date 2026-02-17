E’ in programma questa mattina, alle 9.30, una nuova seduta del Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio. Una riunione di rilievo, perché maggioranza e opposizione sono chiamate a confrontarsi sulla programmazione economica del 2026. I lavori si apriranno con l’esame del Documento unico di programmazione, dopodiché approderanno sul tavolo tutti i canonici atti collegati al bilancio: la determinazione delle aliquote dell’Imu, la conferma delle aliquote dell’addizionale comunale Irpef, la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie; e il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali. Quindi, la discussione e il voto sul bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia