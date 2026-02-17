Mo: Fratoianni, ‘Tajani senza coraggio su governo criminale Netanyahu’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Ciò che ci indigna ancora di più – prosegue il leader di SI – è l’indecente ipocrisia che ha attraversato il suo intero discorso, l’indecente ipocrisia di un ministro degli esteri che mostra per l’ennesima volta su una questione tragica, eh sì ci siamo arrabbiati e ci arrabbiamo perché parliamo di una vicenda tragica signor ministro degli esteri , perché parliamo di Gaza di un territorio completamente raso al suolo, di oltre 70mila morti di cui 20mila bambini , di tutte le infrastrutture civili cancellate”. Lo dice Nicola Fratoianni in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto di Avs sulle comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell’Italia da ‘osservatore’ alla riunione del Board of Peace.

“E mentre in Cisgiordania, proprio in queste ore – conclude Fratoianni – mentre noi parliamo è in corso l’accelerazione più impressionante degli ultimi decenni di una politica fatta di pulizia etnica, apartheid, annessione, distruzione di case, assassinii. Lei ministro Tajani è venuto ancora una volta qui a dirci che voi condannate i coloni criminali , e ci mancherebbe pure ! Ma si è dimenticato signor ministro degli esteri di rilevare che il governo di Israele, il governo del criminale Netanyahu ha appena avviato un processo di registrazione fondiaria in Cisgiordania che non accadeva dal 1967”.

“Ci saremmo aspettati una parola su questo, poteva fare un riferimento preciso abbia pazienza è il ministro degli esteri è successo un fatto nuovo non siamo di fronte allo Smootrich di turni o di qualche ministro estremista , ma siamo di fronte a un atto del governo israeliano e ancora una volta lei non ha avuto il coraggio e l’onestà di pronunciare su questo un giudizio chiaro”.