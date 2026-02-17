Mo: Calenda, ‘Italia in Board of Peace pagina nera governo’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Credo che oggi sia davvero una pagina nera per l’Italia e per il governo italiano”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda. “Voglio dire a Giorgia Meloni che ho appoggiato nei momenti in cui sosteneva l’Ucraina e sosteneva posizioni europeiste che questa è una chiarissima svolta verso la destra internazionale e che rispetto a questo troverà Azione non solo come avversaria ma duramente all’opposizione di questa linea che contrasta con gli interessi dell’Italia e con la dignità nazionale. Basta inginocchiarsi a Donald Trump è una cosa inaccettabile”.

“Noi non abbiamo mai fatto mancare il sostegno quando Meloni ha fatto delle cose che condividevamo, ma andarsi a prostrare davanti a una cosa che non è un Board della pace, ma è semplicemente un monarca che sarà presidente di questa cosa a vita con una serie di immobiliaristi, dittatori, autocrati e che prevede di costruire una specie di riviera sulle macerie di Gaza e sui morti di Gaza, dove forse ai palestinesi sarà riservata la possibilità di poter fare i facchini è una cosa indecente, indecente per la dignità nazionale”.

“Sono davvero molto preoccupato della svolta che Giorgia Meloni ha dato in pochi giorni alla politica estera passando per il sostegno ai Maga che sono estremisti e che vogliono distruggere l’Europa, alla prefazione al suo nuovo libro fatto da Vance che è al centro di una rete di neofascisti americani tra cui Peter Thiel, il proprietario di Palantir, al fatto che non sia andata alla conferenza di Monaco e al fatto che da ultimo siamo l’unico grande paese europeo a fare questa genuflessione”.