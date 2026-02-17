Il Comune di Benevento scopre … l’acqua calda. Ma – insorgono i consiglieri di opposizione componenti della commissione Istruzione – i problemi del centro di cottura di Beltiglio, laddove si preparano i pasti caldi della mensa scolastica per le scuole del capoluogo, quelle di Montesarchio e Ceppaloni, le problematiche non sono circoscritte alla sola temperatura dell’acqua, che non raggiungerebbe i gradi idonei. Ai commissari, però, ieri mattina è stato esibito un verbale redatto dall’Asl, a firma del direttore Sian Filomena Iadanza, che puntualizza esclusivamente tale questione. Alle altre criticità rilevate dalla commissione mensa non si fa cenno. E’ per questo motivo che i consiglieri Francesco Farese, Giovanna Megna e Maria Letizia Varricchio chiedono che venga portata all’attenzione della commissione consiliare la relazione che l’Asl ha elaborato a seguito dei sopralluoghi effettuati, al fine di verificare se le risultanze dell’autorità sanitaria coincidono con quelle dei rappresentanti dei genitori, oppure questi ultimi sarebbero dei visionari, il che è poco credibile.

