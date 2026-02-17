Su istanza della Provincia di Benevento era stato avviato lo scorso ottobre l’iter amministrativo per l’installazione dell’opera d’arte denominata ‘Il Dolore del Mondo’ del maestro Riccardo Dalisi in piazza Santa Sofia, Benevento. Area di intervento delicata in quanto interessata da vincolo culturale diretto ai sensi del Decreto legislativo 42 del 2004, ricompresa nel sito Unesco del complesso monumentale di Santa Sofia.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia