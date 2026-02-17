Ancora disservizi nel Fortore nella giornata di ieri, legati alla perdita nella conduttura di Molise acque. Nella giornata di domenica, i Comuni che ricevono l’acqua molisana, hanno sperimentato difficoltà nell’erogazione a causa di una rottura sulla condotta adduttrice principale tra il serbatoio partitore di Colle Sannita e la centrale di sollevamento di Montefalcone di Val Fortore.

Immediatamente i tecnici si sono messi al lavoro per cercare il punto di rottura della condotta al fine di poter intervenire tempestivamente per la riparazione entro la giornata di ieri.

