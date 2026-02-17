Buche e avvallamenti sulla Provinciale 8, il Comune di Ceppaloni sollecita interventi

Non è la prima volta che il Comune esercita pressione sui vertici della Rocca dei Rettori in materia di viabilità. Diversi tra i collegamenti provinciali che attraversano Ceppaloni sono infatti ridotti male, minati da avvallamenti, buche e cedimenti ai margini delle carreggiate.

Una delle preoccupazioni principali dell’amministrazione Cataudo riguarda la provinciale 8, che conduce da Santa Croce a Barba. Da qui la richiesta di un sopralluogo tecnico urgente lungo la strada e quantomeno di un intervento provvisorio di messa in sicurezza, nelle more di una manutenzione straordinaria..

