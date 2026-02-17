Prima lo schiaffo, poi la reazione. È il leitmotiv che sta accompagnando il Benevento in questo girone di ritorno: contro il Latina ancora una partita in cui è andata in scena la missione rimonta della Strega, questa volta conclusa senza l’appuntamento con i tre punti. Uno scenario che si verifica ormai di frequente: dati alla mano, nelle 8 partite di questo 2026 la squadra di Floro Flores ha raccolto 10 punti su 20 in rimonta. Confrontando il quadro attuale con l’intera stagione, solo nel girone di ritorno sono arrivati 10 punti dei 13 totali conquistati dal Benevento da situazioni di svantaggio. E a questi si sommano i 3 punti dell’andata contro la Casertana, nel 2-1 finale.

