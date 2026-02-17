C’è una questione urgente da risolvere per il Benevento che avvierà oggi la preparazione alla prima di due trasferte consecutive. Nella settimana che porta alla sfida con il Team Altamura, inevitabilmente a tenere banco sarà la sostituzione di Pier Luigi Simonetti che ha concluso in anticipo la sua stagione, lasciando Floro Flores senza un elemento fondamentale per la sua squadra. Il tecnico giallorosso ha optato finora per tre soluzioni: a Trapani è toccato a Carfora giocare nella posizione solitamente occupata dall’ex Ancona; contro il Latina, invece, è partito Kouan dal primo minuto, per poi essere avvicendato a gara in corso da Manconi.

