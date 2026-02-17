Il saluto, ieri mattina, nella sala Leone XIII del complesso arcivscovile di Benevento, nel segno di un rapporto diretto e sereno tra la stampa sannita e l’amministratore apostolico dell’arcidiocesi di Benevento.

Felice Accrocca per dieci anni è stato arcivescovo alla guida della curia beneventana, ora nominato, con il titolo personale di arcivescovo delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e della diocesi di Foligno, riunite ‘in persona episcopi’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia